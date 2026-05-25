Adana'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında bir çift hayatını kaybederken, çiftin 4 yaşındaki çocukları ile 2 kişi de yaralandı. İddiaya göre, 29 yaşındaki Ramazan D. yönetimindeki Honda marka 01 ASA 361 plakalı otomobil ile 30 yaşındaki Muhammed Burak Çiçek idaresindeki Fiat marka 43 SK 893 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada baba Muhammed Burak Çiçek ile araçta bulunan 28 yaşındaki eşi ve anne Suzan Çiçek olay yerinde hayatını kaybederken, çiftin 4 yaşındaki kızları D.B.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 yaşındaki D.B.Ç. ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken, kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Ramazan D. ağır yaralı olarak Balcalı Hastanesine ve araçta bulunan S.D. de Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.