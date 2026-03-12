BKM yapımı "Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin", Evrim Yağbasan'ın kaleminden çıkan, Gülhan Kadim'in yönettiği ve Erdem Avşar'ın dramaturgisini üstlendiği bir trajikomedi. Oyun, bastırılmış duyguların, aile içi kırgınlıkların ve unutulmaz hesaplaşmaların kara mizahla işlendiği bir hikâyeyi anlatıyor.Merkezinde Figen karakteri var: Annesinin gelgitli hafızasında kaybolan, ablasının ilgisizliğinde ayakta kalmaya çalışan bir kadın… Cevaplar ise ailenin ta kendisinde saklı.

“Diyelim ki kendimi kaybettim, bulmak için nereye bakarım?” sorusuyla başlayan oyun, puf böreği kokusu, Ajda şarkıları ve eski yaralarla dolu bir evin iç yüzünü sert, komik ve çok gerçek bir dille sahneye taşıyor

.Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapımda başrollerde Devin Özgür Çınar (Figen), Hasibe Eren, Fatih Özkan, Sacide Taşaner, Süleyman Kara ve Ümit Beste Kargın yer alıyor. Müzik direktörlüğünü Coşkun Karademir'in üstlendiği oyun, tek perdede yaklaşık 90 dakika sürüyor ve +13 yaş sınırı taşıyor.Turne heyecanıyla Anadolu seyircisine de ulaşmaya hazırlanan oyun, ilk durağı 31 Mart 2026'da Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon'da yapacak.

Ardından 10 Nisan 2026'da Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi ve 12 Nisan 2026'da Adana Performans Gösteri Merkezi'nde sahnelenerek geniş kitlelere ulaşacak. (Biletler Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet üzerinden satışta.)

Seyircilerden gelen ilk yorumlar, oyunun hem güldürdüğünü hem de düşündürdüğünü vurguluyor: "Biraz sert, epey komik ve çok gerçek" tanımı, tam da bu yapımın ruhunu yansıtıyor. Aile dinamiklerine dair herkesin kendinden bir parça bulabileceği bu eser, tiyatro sezonunun en merak uyandıran prodüksiyonlarından biri olmaya aday.