Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Bir adım ötesi felaket: Botlar şelalenin altına kadar girdi

Bir adım ötesi felaket: Botlar şelalenin altına kadar girdi

Heyecan arayışı, zaman zaman güvenlik sınırlarını zorluyor. Şelalenin tam döküldüğü noktaya kadar yaklaşan turlarda botlar, güçlü akıntının ve köpüren suların merkezinde ilerliyor. Bu tehlikeli seyir, çevredeki vatandaşlar ve uzmanlar tarafından endişeyle izleniyor.

Kaynak: DHA
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Bir adım ötesi felaket: Botlar şelalenin altına kadar girdi - Resim: 1

Antalya’nın simge doğal güzelliklerinden Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada, tekne ve bot turları suların altına kadar ilerledi. Şelalenin güçlü akıntısıyla oluşan köpüklü sulara yaklaşan botlardaki turistler, yoğun su serpintisi altında adrenalin yaşadı.

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Bir adım ötesi felaket: Botlar şelalenin altına kadar girdi - Resim: 2

Muratpaşa ilçesinde bulunan Düden Şelalesi, falezlerden Akdeniz'e dökülen suyuyla kentin önemli doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Şelaleyi denizden görmek isteyen turistler, tekne ve bot turlarıyla bölgeyi ziyaret ediyor.

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Bir adım ötesi felaket: Botlar şelalenin altına kadar girdi - Resim: 3

Şelalenin denize döküldüğü noktaya yaklaşan tekneler, suyun oluşturduğu yoğun serpinti ve köpüklü akıntıyla karşılaşıyor. Turistleri taşıyan botlardan bazıları, şelalenin hemen önündeki hareketli sularda ilerlerken görüntülendi. Botta bulunan turistlerin, üzerlerine ulaşan su serpintisiyle ıslandığı görüldü.

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Bir adım ötesi felaket: Botlar şelalenin altına kadar girdi - Resim: 4

Şelalenin döküldüğü noktaya yakın mesafede ilerleyen diğer botlar da suyun etkisinin yoğun hissedildiği bölgede görüntülendi.

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Bir adım ötesi felaket: Botlar şelalenin altına kadar girdi - Resim: 5

Turistlerin can yelekleriyle bulunduğu botlardan biri, şelalenin önündeki köpüklü suda ilerlerken, kayalıkların arasından dökülen suyun oluşturduğu serpinti botun çevresini kapladı. Turistler bir yandan adrenalin yaşarken, bir yandan da bölgede tehlikeli görüntüler oluştu.

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Bir adım ötesi felaket: Botlar şelalenin altına kadar girdi - Resim: 6
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Bir adım ötesi felaket: Botlar şelalenin altına kadar girdi - Resim: 7
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