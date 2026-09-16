Bir adım ötesi felaket: Botlar şelalenin altına kadar girdi

Turistlerin can yelekleriyle bulunduğu botlardan biri, şelalenin önündeki köpüklü suda ilerlerken, kayalıkların arasından dökülen suyun oluşturduğu serpinti botun çevresini kapladı. Turistler bir yandan adrenalin yaşarken, bir yandan da bölgede tehlikeli görüntüler oluştu.