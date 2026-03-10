BioNTech'ten ayrılıyorlar: Yeni girişimleri belli oldu

Farklı kaynaklara, operasyonlara ve finansman seçeneklerine sahip bu şirketin yeni nesil mRNA inovasyonlarını merkezine alınacağı açıklandı. BioNTech'in "yıkıcı potansiyele sahip" mRNA inovasyonlarının öncelikli gelişimini sağlamak ve desteklemek için ilgili hakları ve mRNA teknolojilerini yeni şirkete devretmeyi planladığı ifade edildi. Her iki şirket de kendi stratejik önceliklerine odaklanırken BioNTech'in hem hastalar hem de hissedarlar için değeri en üst düzeye çıkarmayı hedeflediğinin altı çizildi.