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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun dünyaca ünlü doğa harikası Perşembe Yaylası’nda ekolojik dengenin bozulmasına yönelik endişeler büyürken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölköy İlçe Başkanı Ayşe Akkaya Çebi’den tüm Türkiye’ye acil çağrı geldi. Çebi, yaylanın korunmasının sadece yerel bir mesele olmadığını, ulusal bir çevre mücadelesi gerektirdiğini vurguladı.

"GERİ DÖNÜLMEZ BİR ZARARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Yaptığı yazılı açıklamada binlerce yılda oluşan eşsiz ekosistemin tehdit altında olduğunu belirten CHP Gölköy İlçe Başkanı Ayşe Akkaya Çebi, şu ifadeleri kullandı. "Perşembe Yaylası yalnızca Ordu'nun değil, Türkiye'nin en kıymetli doğal miraslarından biridir. Binlerce yılda oluşan bu eşsiz doğanın geri dönülmez şekilde zarar görebileceğine yönelik endişeler, hepimizi derinden üzmektedir.

Gölköy halkı olarak doğamızı, suyumuzu, ormanlarımızı ve gelecek nesillere bırakacağımız yaşam alanlarını korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğuna inanıyoruz."

"Doğa Yerine Konulamayacak En Büyük Mirastır"Kalkınma modellerinin doğayla barışık olması gerektiğinin altını çizen Çebi, su kaynaklarının, ormanların ve ekosistemin tahrip edilmesinin geleceğimizi ipotek altına aldığını söyledi.

Karadeniz yaylalarının korunması için ulusal ölçekte bir duyarlılık oluşması gerektiğini belirten Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:"Doğa; yerine konulamayacak en büyük mirasımızdır. Kirletilen su kaynakları, tahrip edilen ormanlar ve bozulan ekosistem yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de etkilemektedir. Karadeniz'in eşsiz yaylalarını korumak hepimizin ortak görevidir. CHP Gölköy İlçe Örgütü ve Gölköy halkı olarak, Perşembe Yaylası'nda doğanın korunması için verilen mücadelenin yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

"KALKINMA DOĞAYI YOK EDEREK OLMAZ"

Gelecek kuşakların hakkını gözeten sürdürülebilir bir çevre politikasının şart olduğunu ifade eden Ayşe Akkaya Çebi, açıklamasını şu manifesto ile sonlandırdı:

"Kalkınmanın, doğayı yok ederek değil; çevreyi koruyarak ve gelecek kuşakların hakkını gözeterek sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Perşembe Yaylası yalnızca Ordu'nun değil, tüm Türkiye'nin ortak değeridir. Bu eşsiz doğayı korumak hepimizin sorumluluğudur. Doğamıza, suyumuza ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Perşembe Yaylası'ndaki çevre mücadelesine destek veren bölge halkı ve çevre örgütleri, bu ulusal çağrının ardından yetkililerden doğayı koruyacak somut adımlar atılmasını talep ediyor.