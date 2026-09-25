İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bölgesel İstihdam Ofisleri, kısa adıyla BİO, kariyer etkinlikleri, iş görüşmeleri, eğitim destekli geliştirme programları ve yenilikçi istihdam modelleri aracılığıyla İstanbulluların niteliklerine uygun iş fırsatlarına erişimini aralıksız destekliyor.

Kent genelinde yaygınlaşan yapısıyla dikkat çeken kurum, 2020 yılından bu yana 310 binden fazla vatandaşın istihdama katılmasına aracılık etmiş durumdadır. Toplam 36 fiziksel ofis üzerinden İstanbul’un 39 ilçesine hizmet ulaştıran BİO, iş arayan vatandaşlar ile personel arayışında olan işverenleri tamamen ücretsiz bir platformda bir araya getirmektedir.

İş arayan vatandaşlar Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla kendi niteliklerine, yetkinliklerine ve gelecek hedeflerine en uygun iş olanaklarına kolayca ulaşabilmektedir. Bunun yanı sıra özel sektör temsilcileri ve işverenler de ihtiyaç duydukları nitelikli insan kaynağına BİO portalı ve merkezleri üzerinden hızlıca erişim sağlama imkanı bulmaktadır. Toplu mülakatlar ve birebir iş görüşmeleriyle adayları farklı sektörlerdeki pozisyonlarla buluşturan Bölgesel İstihdam Ofisleri, tüm bu süreçlerde eşitlik, tarafsızlık, liyakat, gizlilik ve şeffaflık ilkelerini temel prensip olarak benimsemektedir. Aday ile iş tanımının gereklilikleri doğrultusunda sistemli bir eşleştirme yapılırken, nihai işe alım kararı tamamen işverenin takdirine bırakılmaktadır.

BİO yalnızca açık iş ilanlarına erişim sağlamakla kalmayıp, adayların kariyer gelişimi ve mesleki eğitim alanlarında da kapsamlı destekler sunmaktadır. Özellikle kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını artırmayı hedefleyen özel projeler, yarı zamanlı çalışma modelleri ve mülakat teknikleri eğitimleri düzenlenmektedir. Enstitü İstanbul İSMEK iş birliğiyle yürütülen eğitim destekli programlar sayesinde, alınan mesleki eğitimler ile istihdam olanağı arasında doğrudan ve kalıcı bir bağ kurulması hedeflenmektedir. Bu sayede adaylar mesleki becerilerini geliştirirken iş dünyasının güncel ihtiyaçlarına hazır hale gelmektedir.

Bölgesel İstihdam Ofisleri tarafından İstanbul’un farklı noktalarında düzenlenen kariyer fuarları, iş arayan vatandaşlara çeşitli sektörlerden ulusal ve uluslararası firmalarla doğrudan temas kurma olanağı tanımaktadır. BİO, bu yıl düzenlediği 15 ayrı kariyer fuarı ile binlerce iş arayanı ve yüzlerce işvereni aynı fiziki platformda buluşturmayı başarmıştır. Mobil İstihdam Ofisleri araçlarıyla da İstanbul’un meydanlarında ve merkezi noktalarında vatandaşların ayağına kadar gidilerek başvuru toplama ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Dijital altyapısını da sürekli güncelleyen BİO portalı sayesinde vatandaşlar internet üzerinden özgeçmiş oluşturabilmekte ve açık pozisyonlara anında başvuru yapabilmektedir.

Kariyer etkinliklerinden bölgesel fuarlara, birebir mülakatlardan eğitim odaklı projelere kadar çok geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Bölgesel İstihdam Ofisleri, İstanbul’un iş gücü piyasasına yön vermeyi sürdürmektedir. Özel odak gruplarına yönelik geliştirilen projeler ve esnek çalışma modelleriyle desteklenen bu süreç, tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır. BİO, her geçen gün genişleyen hizmet ağıyla daha fazla İstanbullunun yetkinliklerine uygun iş imkanlarına kavuşmasına katkı sağlamaya devam edecektir.