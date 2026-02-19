İran Dini Lideri Ali Hamaney, dün Tebriz’de düzenlenen bir etkinlikte konuştu. 1979 yılında Şah Rıza Pehlevi’ye karşı Tebriz’de başlatılan ayaklanmanın yıldönümü için düzenlenen etkinlikte konuşan Hamaney, ABD’ye sert mesaj verdi. Hamaney, “ABD savaş gemileri tehlikelidir deniyor, ama onlardan daha tehlikelisi, onları denizin derinliklerinde batırabilecek silahlardır” dedi.

BİNLERCE KİŞİ TÜRKÇE SLOGAN ATTI

Hamaney’in konuştuğu etkinliğe binlerce kişi katıldı. İran liderine sevgi gösterilerinde bulunan Tebrizliler Türkçe slogan attı. Azerbaycan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı kenette etkinliğe katılanlar "Azerbaycan şereftir, Pehlevi ş…sizdir", "Azerbaycan uyanıktır, devrimin destekçisidir" şeklinde slogan attı.

Tebriz'in Hamaney açısından özel bir anlam taşıdığı belirtiliyor. Dini liderin ailesinin, doğduğu yer olan Meşhed'e Tebriz'den göç ettiği biliniyor. Bu nedenle Hamaney'in kentteki programı, hemşehrileriyle buluşma niteliği de taşıdı.