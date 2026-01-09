Bir kişi, arkadaşına sadece 24 saat içinde yaklaşık 3 bin Instagram Reels videosu gönderdiği iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Olay, savcılık tarafından "iletişim yoluyla taciz" olarak nitelendirildi ve aşırı mesajlaşmanın hukuki riskler taşıdığı vurgulandı.

CEZAİ YAPTIRIMLARA YOL AÇABİLİR

Uzmanlar, dijital platformlarda ısrarlı ve istenmeyen içerik paylaşımının Türk Ceza Kanunu kapsamında cezai yaptırımlara yol açabileceğini belirtiyor.

Bu olay, sosyal medya kullanımındaki sınırların farkındalığını artıran bir örnek olarak öne çıkıyor. Benzer vakalarda, mesajların hacmi ve karşı taraf üzerindeki baskı, taciz unsuru olarak değerlendiriliyor.

Hukukçular, içerik ne kadar masum görünürse görünsün, karşı tarafın rızası olmadan devam eden iletişimlerin yasal sorunlar doğurabileceğini vurguluyor.