Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Hekim Birliği, bir çocuğa ilişkin mahkeme kararının hekimlere çok sayfalı evraklarla tek tek tebliğ edilmesine tepki göstererek merkezi ve güvenli bir bilişim sistemi kurulmasını istedi.

“BU YÖNTEM GERÇEKÇİ DEĞİL”

Hekim Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, bir çocuğa ilişkin sünnet işleminin gerçekleştirilmemesi yönündeki mahkeme kararının, sağlık kurumlarında görev yapan hekimlere çok sayfalı evrakların tek tek tebliğ edilerek imza karşılığında bildirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Sendika, mahkeme kararlarına uyulmasının hukuk devletinin gereği olduğunu vurgularken, tartışılması gereken konunun kararların sağlık sistemi içerisinde nasıl etkili, güvenli ve sürdürülebilir biçimde uygulanacağı olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde binlerce hekimin görev yaptığını; tayin, geçici görevlendirme ve nöbet ekiplerinin sürekli değiştiğini hatırlatan Hekim Birliği, belirli bir çocuk hakkındaki kararın her hekime ayrı ayrı kâğıt ortamında tebliğ edilmesinin ve bunun yıllarca hafızada tutulmasının gerçekçi olmadığını savundu.

“ASIL KORUNMASI GEREKEN ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI”

Açıklamada meselenin yalnızca hekimlerin hukuki sorumluluğundan ibaret olmadığı belirtilerek, çocuğun üstün yararının, kişisel verilerinin ve mahkeme kararının eksiksiz uygulanmasının esas olduğu vurgulandı.

Sendika, mahkeme kararının gerektirdiği kısıtlamanın yetkili makamlarca ilgili sağlık bilişim sistemlerine, hukuka ve kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun şekilde tanımlanmasını önerdi.

Buna göre çocuk herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurduğunda sistemin otomatik uyarı vermesi ve mahkeme kararına aykırı bir işlemin teknik olarak önüne geçilmesi istendi.

“KÂĞIT VE HAFIZA YERİNE MERKEZİ SİSTEM”

Hekim Birliği, böyle bir sistemle mahkeme kararlarının etkin uygulanabileceğini, hekimlerin güncel ve doğru şekilde bilgilendirilebileceğini, kişisel verilerin gereksiz yere çok sayıda kişiye dağıtılmasının önlenebileceğini ve binlerce hekime yapılan kâğıt tebligatların yol açtığı zaman ve iş gücü kaybının ortadan kaldırılabileceğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan sendika, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Mahkeme kararlarının gerçekten ve eksiksiz uygulanmasını istiyorsak, kişisel hafızaya ve kâğıt tebligata değil; kurumsal, merkezi ve güvenli bir sisteme ihtiyaç vardır.”