10 Şubat 2026 Salı
Binlerce Golden Retriever tek bir festival: Colorado altına boyandı

ABD’nin Colorado eyaleti, bu yıl adeta altın rengine büründü. Golden Retriever cinsi köpekleri için düzenlenen geleneksel “Goldens in Golden” etkinliği, bugüne kadarki en görkemli buluşmasına sahne oldu.

Hande Karacan
Sevimlilikleri ve dost canlısı tavırlarıyla tanınan bu özel köpekler, yüzlerce değil tam 5.500’den fazla sayıyla bir araya gelerek unutulmaz bir tablo oluşturdu.

2026 yılı, etkinlik tarihine altın harflerle yazıldı. Çünkü bu yılki katılım, hem köpek sayısı hem de ziyaretçi yoğunluğu açısından rekor kırdı.

ABD’nin 44 farklı eyaletinden yaklaşık 16 bin kişi, yalnızca bu eşsiz atmosferi yaşamak için Colorado’ya akın etti. Parklar, sokaklar ve etkinlik alanları; sallanan kuyruklar, neşeli havlamalar ve bolca sevgiyle doldu.

Etkinlik boyunca köpekler için özel yürüyüşler, kostüm yarışmaları ve sosyal buluşmalar düzenlenirken, sahipleri de aynı tutkuyu paylaşan insanlarla tanışma fırsatı buldu.

“Goldens in Golden”, yalnızca bir köpek etkinliği değil; hayvan sevgisini, topluluk ruhunu ve paylaşmayı kutlayan büyük bir festival havası yarattı. Katılan herkesin ortak fikri ise netti: Bu gün, gerçekten de Golden Retriever’ların günüydü.

