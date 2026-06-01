İspanya'nın Valencia Özerk Bölgesi'nde daha iyi maaş ve çalışma koşulları talebiyle greve çıkan öğretmenlere yönelik polis müdahalesi ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. 11 Mayıs 2026 tarihinde başlayan ve dördüncü haftasına giren süresiz grev, son yılların en büyük eğitim eylemlerinden biri olarak gösteriliyor.

PROTESTOLARDA POLİS VE ÖĞRETMENLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Valencia Eğitim Bakanlığı binası önünde düzenlenen gösteriler sırasında öğretmenler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde güvenlik güçlerinin eylemcilere müdahale ettiği ve zaman zaman arbede çıktığı görüldü.

Yaşanan olaylar, eğitim çalışanlarının taleplerinin önüne geçerek kamuoyunda polis müdahalesinin yöntemine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Olayların ardından ilgili kurumlar tarafından inceleme ve soruşturma süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.

ÖĞRETMENLER MAAŞ ARTIŞI VE DAHA İYİ ÇALIŞMA ŞARTLARI TALEP EDİYOR

Valencia'daki kamu okullarında görev yapan öğretmenler, uzun süredir çözüm bekleyen sorunlara dikkat çekiyor. Greve öncülük eden STEPV, CCOO ve UGT sendikaları; maaşların diğer İspanyol özerk bölgeleriyle eşit seviyeye yükseltilmesini, sınıf mevcutlarının azaltılmasını ve artan bürokratik yükün hafifletilmesini talep ediyor.

Sendikalar ayrıca kamu eğitimine ayrılan bütçenin artırılması, okul altyapılarının güçlendirilmesi ve eğitim politikalarında iyileştirmeler yapılması gerektiğini savunuyor.

SENDİKALAR ARASINDA AYRILIK

Grev sürecinde öğretmen sendikaları arasında görüş ayrılığı ortaya çıktı. ANPE ve CSIF sendikaları, Valencia Eğitim Bakanlığı'nın sunduğu kademeli maaş artışı ve ek idari izin teklifini kabul ederek eylemlerden çekildi.

Buna karşılık STEPV, CCOO ve UGT, tekliflerin talepleri karşılamadığını belirterek süresiz grevi sürdürme kararı aldı. Bu durum, taraflar arasındaki müzakerelerin daha da zorlaşmasına neden oldu.

MÜZAKERELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilen görüşmelerde taraflar ortak bir uzlaşma sağlayamadı. Valencia Eğitim Bakanlığı ile sendika temsilcileri arasındaki müzakereler sonuçsuz kalırken, eğitim alanındaki belirsizlik sürüyor.

Yetkililer ve sendikalar tarafından yapılan açıklamalar, tarafların temel konularda henüz anlaşmaya varamadığını ortaya koyuyor.

ÜNİVERSİTE SINAVLARI İÇİN OLAĞANÜSTÜ TEDBİR

Grevlerin üniversiteye giriş sınavları dönemine denk gelmesi nedeniyle Valencia yönetimi, sınavların aksamaması amacıyla yüzde 100 asgari hizmet uygulamasını yürürlüğe koydu. Bu kapsamda sınav kurullarının oluşturulması ve sınav takviminin korunması hedefleniyor.

Öğretmen sendikaları ise taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerin devam edeceğini açıkladı. Polis müdahalesiyle daha da görünür hale gelen Valencia'daki eğitim krizinin nasıl çözüleceği ise merakla bekleniyor.