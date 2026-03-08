Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Yeşil GYO) hakkında mahkeme iflas kararı verdi. Özellikle İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Innovia konut projeleri ile gündeme gelen şirket, satışını gerçekleştirdiği halde tapu devrini yapamadığını binlerce daire sebebiyle uzun süredir davalarla karşı karşıyaydı.
Binlerce dairesi olan Türk devi iflas etti: Borç batağına dayanamadı
Esenyurt’taki Innovia konut projesiyle gündeme gelen Yeşil GYO hakkında mahkeme iflas kararı verdi. Şirketin borcunun 11 milyar lirayı aştığı ifade edilirken, projeden daire alan binlerce kişi senelerdir çözüm bekliyordu.Derleyen: Baran Yalçın
Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, şirket hakkında iflas kararı verilerek dosya Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü’ne gönderildi.
BORCUN 11 MİLYAR LİRAYI AŞTIĞI BELİRLENDİ
Şirket hakkında açılan davalar devam ederken, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde de konkordato talebiyle ayrı bir dava gerçekleştiriliyordu. Fakat mahkemenin konkordato talebini kabul etmemesi sonrası iflas davası hızlandı.
Halk TV'den alınan habere göre, konkordato komiser heyeti tarafından düzenlenen rapora göre şirketin toplam borcu 11 milyar liranın üzerine çıktı. Aynı raporda şirketin öz kaynak toplamının ise 16 milyar 107 milyon 577 bin 696 TL olduğu belirtildi.
Konkordato komiser heyeti tarafından düzenlenen rapora göre şirketin toplam borcu 11 milyar liranın üzerine çıktı. Aynı raporda şirketin öz kaynak toplamının ise 16 milyar 107 milyon 577 bin 696 TL olduğu belirtildi.
INNOVİA PROJESİNDE BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR OLDU
Innovia projesinden daire satın alan binlerce kişi ise senelerdir konutlarının teslim edilmesini ve tapu işlemlerinin tamamlanmasını bekliyordu.
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde hayata geçirilen proje, uzun zamandır konut mağduriyetleri sebebiyle kamuoyunun gündeminde yer alıyordu.
1993 yılında kurulmuştu
1993 yılında kurulan Yeşil GYO’nun kayıtlı sermayesinin yaklaşık 1.3 milyar lira seviyesinde olduğu ifade ediliyor.
Mahkemenin verdiği iflas kararının ardından sürecin iflas idaresi tarafından yürütüleceği ve alacaklıların haklarının bu süreçte değerlendirileceği belirtiliyor.