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Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Brezilya’dan Bandırma ve Taşucu limanlarına getirilen canlı hayvan ithalatına ve Türkiye Statistical Institute (TÜİK) verilerindeki çelişkilere dikkat çekerek hükümetin tarım ve hayvancılık politikalarını sert bir dille eleştirdi.

BANDIRMA LİMANI'NA BİNLERCE ANGUS GETİRİLDİ

Brezilya’dan 21 günlük deniz yolculuğundan sonra Bandırma Limanı’na binlerce angusun getirildiğini açıklayan Çömez, bu angusların ciddi bir çevre sorununa yol açtığını belirtti. Çömez, yaz sıcağında kentin ağır bir koku ve sinek istilası altında kaldığını ifade etti.

İthal hayvanların kötü koşullarda taşındığına dikkat çeken Çömez, Bandırma'daki yoğun tepkilerin ardından ithalat gemilerinin rotasının değiştirildiğini belirterek Taşucu Limanı'nda demirleyen canlı hayvan gemilerinin görüntülerini paylaştı.

'GÜNLÜK 300 MİLYON TL İTHALAT FATURASI'

Türkiye'nin canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına devasa bütçeler ayırdığına vurgu yapan İYİ Partili vekil, ekonomik tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Geçen yıl 740 bin baş canlı hayvan ithal ederek yabancı üreticilere tam 1.1 milyar dolar ödedik. Her gün canlı hayvan ve et ithalatına yaklaşık 300 milyon TL aktarılıyor. Canlı hayvan ve etin ardından şimdi de tereyağı ithal etmeye başladık. Yerli üretici yok edilirken yabancı üreticiler ve et çeteleri zengin ediliyor."

TÜİK VERİLERİNDEKİ ÇELİŞKİ GÜNDEMDE

TÜİK’in açıkladığı resmi istatistikler arasındaki tutarsızlıklara da değinen Turhan Çömez, açıklanan rakamların birbirini tutmadığını belirtti:

Hayvan Sayısı: TÜİK verilerine göre canlı hayvan sayısı bir önceki yıla kıyasla 4,3 milyon arttı.

Üretim Düşüşü: Aynı dönemde çiğ süt üretimi %4,9, kırmızı et üretimi ise %10,5 azaldı.

Çömez, hayvan sayısı artarken üretim rakamlarının gerilemesinin mantıkla bağdaşmadığını savunarak, "Hangi TÜİK yalan söylüyor bilmiyorum ama ortada net bir yanlış var. Gerçek olan şu ki Türk halkı dünyanın en pahalı etini tüketmeye ve yokluğa mahkûm ediliyor" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.