Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/2), 14 Şubat Cumartesi günü yapılacak.

Sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav merkezlerinde toplam 46 salonda uygulanacak.

Saat 13.45’te başlayacak sınav için adaylar, 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre tanınacak. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar ise ilave sürelerini kullanabilecek.

GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Sınava giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar belgelerini ÖSYM’nin resmi internet adresi olan osym.gov.tr üzerinden ya da Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla temin edebilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik numarası ile fotoğrafı yer almayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 yılının ikinci e-YDS uygulamasının İngilizce olarak yapılacağını belirterek, sınava 5 bin 266 adayın başvurduğunu açıkladı. Ersoy, 10 engelli adayın sınava katılacağını, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından 51 adayın sınav ücretinden muaf tutulduğunu bildirdi.

Sınavda emniyet görevlileri dahil 322 kişinin görev yapacağını ifade eden Ersoy, adaylara başarı, görevlilere ise kolaylık diledi.