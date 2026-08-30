Kaza, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Rüya Sokakta oldu. Edinilen bilgiye göre 3 araç çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bingöl'de zincirleme trafik kazası
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Bingöl'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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