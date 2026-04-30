Edinilen bilgilere göre, şehir merkezindeki trafiğin yoğun olduğu noktalarından biri olan Çapakçur Viyadüğü'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Toplamda 3 aracın karıştığı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan UMKE, sağlık ve polis ekipleri duruma müdahale etti. Kazada yaralanan 3 kişiye, sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle viyadük üzerindeki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.