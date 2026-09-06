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Kaynak: AA / DHA / İHA

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler üzerinde gerçekleştirdiği aramalarda 42,50 gram esrar ele geçirdi.

Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında ise bazı ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 322,93 gram esrar bulundu.

Gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda ele geçirilen esrarın toplam miktarı 365,43 gram olarak kayıtlara geçti. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan işlem başlatıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli cezaevine gönderildi.