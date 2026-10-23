Bingöl’de uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekipleri tarafından yakalanan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif çıktıYönetmen Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif çıktıGündem

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla 1 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.