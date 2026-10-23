Bingöl’de uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekipleri tarafından yakalanan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla 1 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.