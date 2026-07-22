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Kaynak: AA

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kıraçtepe köyü Seyrana mezrasında 22 Temmuz 1992 yılında terör örgütü PKK'nın saldırısı neticesinde Hasan, Hüseyin ve Hamit Demir kardeşler öldürüldü.

Karlıova Kaymakamlığı tarafınca 3 kardeşin mezarlarında bakım ve onarım çalışması oldu.

Kardeşleri anmak için gerçekleşen programda, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Demir kardeşlerin yakınları ve kurum müdürleri tarafından kabirler ziyaret edildi, dualar okundu.

Yaşanan acının unutulmadığını belirten Fethi Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütü PKK tarafından üç amcam şehit edildi ve evlerimiz yakıldı. Yaşanan acıdan dolayı köyümüzü bırakarak göç ettik. Yıllar sonra akrabalarımız geri döndü, evler tekrar yapıldı. Tabii ki o acıyı halen hissediyoruz."