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Kaynak: İHA

Bingöl’ün Genç ilçesinde seyir halindeki bir tırın lastiklerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Genç ilçesine bağlı Doğanca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Bingöl istikametine doğru seyir halinde olan tırın lastik kısımları, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı aniden alev aldı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesiyle yangın söndürüldü. Şans eseri yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.