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Kaynak: AA

Diyarbakır'dan arkadaş grubuyla birlikte piknik yapmak amacıyla 14 Haziran'da Bingöl'ün Genç ilçesine gelen Vedat Karabulut (33), Sağgöze köyüne bağlı Kaymaz mezrasında akşam saatlerinde Sarım Çayı'nın karşı tarafına geçmek istedi. Suya giren Karabulut, bir süre sonra debisi yüksek olan suda akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Olayın ardından kaybolan vatandaşı bulabilmek amacıyla başlatılan kurtarma faaliyetlerine, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden hız verildi.

Bölgedeki yoğun akıntı nedeniyle arama çalışmaları profesyonel ekiplerce çok yönlü olarak yürütülüyor.

Bingöl ve Erzincan AFAD ekipleri, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri Karabulut'un bulunması için bölgede koordineli şekilde çalışıyor.

Çayın akıntı hızının yüksek olması işleri zorlaştırsa da uzman dalgıçlar ve arama kurtarma görevlileri, hem su altından dalarak hem de su yüzeyinden botlarla arama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.