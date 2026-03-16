Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Derekul Caddesi üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan taşkın koruma kanalı, debinin yükselmesi nedeniyle taştı. Taşkınla birlikte çevredeki iş yerleri ve ahırlara su dolarken, bazı bölgelerde maddi hasar oluştu.

Cumhuriyet Mahallesi’nde bir ahırda keçilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Su seviyesinin hızla yükseldiği ahıra giren ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu 12 keçiyi güvenli alana çıkararak telef olmalarını önledi.

Taşkının ardından ekipler gece boyunca bölgede çalışmalarını sürdürdü. İş makineleriyle tıkanan dere yatakları ve kanalizasyon hatlarına müdahale edilirken, cadde ve sokaklarda biriken çamur ve suyun tahliyesi için temizlik çalışmaları yapıldı.