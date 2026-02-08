Feci kaza, Bingöl'de öğle saatlerinde Bingöl-Genç kara yolunun 10’uncu kilometresinde, AFAD İl Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, havalimanı yönüne giden ve sola dönüş almaya çalışan otomobile çarptı. Kazada her iki araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aydın Kayuntu (55), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlarken, yetkililer sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarıyor.