Kaynak: İHA

Bingöl'ün merkez ilçesinde yer alan Gökçeli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini gören köy sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgede kısa süreli bir hareketlilik yaşandı. İhbarın ardından vakit kaybetmeden harekete geçen Bingöl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı acil müdahale ve yangın söndürme ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösteren alevlere profesyonel ekiplerce dört bir yandan müdahale edildi. Yoğun çalışmalar neticesinde yangın, çevredeki sık ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sıçramadan tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yürütülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.