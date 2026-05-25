Bingöl’ün Genç ilçesinde, itfaiye ekipleri tarafından okullara yönelik kapsamlı yangın koruma ve tahliye eğitimleri gerçekleştirildi. Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2026 yılının "Afetlerle Mücadele, Tatbikat ve Ağaçlandırma Yılı" ilan edilmesi çerçevesinde ilçedeki eğitim kurumlarında tatbikat programları düzenledi.

Gerçekleştirilen uygulamalı eğitim programlarında, öğrenci ve öğretmenlere olası bir yangın esnasında yapılması gereken adımlar, binaların güvenli tahliye yöntemleri ve acil durumlarda sergilenmesi gereken doğru hareket tarzları detaylıca aktarıldı. Senaryo gereği okul binalarının kısa sürede boşaltıldığı tatbikatlarda, öğrencilere yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı hakkında da pratik bilgiler sunuldu.

İlçede yürütülen çalışmaların bilançosuna göre; düzenlenen tatbikat ve eğitimler neticesinde 5 bin 500 öğrenci ile Milli Eğitim Bakanlığı personeli ve öğretmenlerden oluşan 550 kişi dahil olmak üzere toplamda 6 bin 100 kişiye ulaşılarak afet bilinci kazandırıldığı bildirildi.