Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kaza, Yoldaşan Mahallesi çevresinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Genç Belediyesi’ne ait minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsteki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazanın ardından ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.