Kaza, Yoldaşan Mahallesi çevresinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Genç Belediyesi’ne ait minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Bingöl’de minibüs kazası: 3 kişi yaralandı - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

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Kazanın ardından ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.