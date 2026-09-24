Olay, Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyünde meydana geldi. Palamut toplamak amacıyla ormanlık alana çıkan H.K.'den haber alınamaması üzerine kayıp ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu H.K. kısa sürede sağ olarak bulundu.
Bingöl'de kaybolan şahıs ormanlık alanda bulundu
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Bingöl’ün Genç ilçesinde palamut toplamak için ormanlık alana çıkan H.K.’den haber alamayan yakınları ekiplere ihbarda bulundu. Jandarma ve AFAD’ın başlattığı arama çalışmaları sonucunda H.K. ormanlık alanda sağ olarak bulundu.
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