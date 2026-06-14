Bingöl’de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yılında nefes kesen tatbikat

Bingöl'ün coğrafi yapısı gereği Jandarma Teşkilatının özverili çalışmalarına en çok ihtiyaç duyan illerden biri olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"İl Jandarma Komutanlığımız ve bağlı birliklerimiz terörle mücadelede, uyuşturucuyla mücadelede, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede, trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasında büyük başarılara imza atmaktadır."