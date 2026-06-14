Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bingöl’de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yılında nefes kesen tatbikat

Bingöl’de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yılında nefes kesen tatbikat

Jandarma Teşkilatı’nın 187. kuruluş yıl dönümü Bingöl’de coşkulu törenle kutlandı. Vali Cahit Çelik ve Tuğgeneral Sabri Küyük’ün mesajları dikkat çekerken, rehine kurtarma tatbikatı ve narkotik köpeği “Meke”nin gösterisi törene damga vurdu. Türk bayrağı takdimi duygusal anlar yaşattı.

Kaynak: AA
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Bingöl’de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yılında nefes kesen tatbikat - Resim: 1

Bingöl'de, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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Bingöl’de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yılında nefes kesen tatbikat - Resim: 2

Törende konuşan Vali Cahit Çelik, jandarmanın güvenin ve huzurun sigortası olduğunu söyledi.

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Bingöl’de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yılında nefes kesen tatbikat - Resim: 3

Bingöl'ün coğrafi yapısı gereği Jandarma Teşkilatının özverili çalışmalarına en çok ihtiyaç duyan illerden biri olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"İl Jandarma Komutanlığımız ve bağlı birliklerimiz terörle mücadelede, uyuşturucuyla mücadelede, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede, trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasında büyük başarılara imza atmaktadır."

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Bingöl’de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yılında nefes kesen tatbikat - Resim: 4

"Özellikle kırsal kesimde vatandaşlarımızla kurduğumuz samimi ilişki devletimizin şefkatli yüzünü ve merhametini göstermektedir. 187 yıllık şerefli mazisi ile Jandarma Teşkilatımız disiplinli yapısı, milletine olan bağlılığı ve üstün vazife anlayışıyla her zaman gurur kaynağımız olmuştur. Bu anlamlı günde görevini büyük bir fedakarlıkla ifa eden tüm Jandarma Teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum."

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Bingöl’de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yılında nefes kesen tatbikat - Resim: 5

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük de Jandarma Teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Jandarma Teşkilatı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Yüce Türk milletinin sonsuz güvenine mahzar olmayı başarmış olan Jandarma Teşkilatı kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında, gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir."

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Bingöl’de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yılında nefes kesen tatbikat - Resim: 6

Konuşmaların ardından programda, rehine kurtarma tatbikatı yapıldı, uyuşturucu arama köpeği "Meke" de eğitmeni Uzman Çavuş Erdem Karakışla'nın komutlarıyla çeşitli gösteriler yaptı.

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Bingöl’de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yılında nefes kesen tatbikat - Resim: 7

Jandarma komandoları törendeki gösterilerin ardından açtıkları Türk bayrağını Vali Çelik'e takdim etti. Çelik de komandolardan aldığı Türk bayrağını öperek alnına koydu.

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Bingöl’de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yılında nefes kesen tatbikat - Resim: 8

Törenin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

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