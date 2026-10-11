Kaynak: İHA

Kaza, merkeze bağlı Gündoğdu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara müdahaleler olay yerinde yapıldı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.