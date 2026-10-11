Kaza, merkeze bağlı Gündoğdu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara müdahaleler olay yerinde yapıldı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Bingöl'de iki araç çarpıştı! 5 kişi yaralandı
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Kaza, merkeze bağlı Gündoğdu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara müdahaleler olay yerinde yapıldı.
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Gündoğdu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara müdahaleler olay yerinde yapıldı.
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