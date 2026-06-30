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Kaynak: AA

Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için Diyarbakır’dan Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü Kaymaz mezrası mevkisine giden Karabulut, akşam saatlerinde karşı kıyıya geçmek isterken çaya girdi. Akıntıya kapılarak gözden kaybolan Karabulut’un cansız bedeni, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olayın ardından Vedat Karabulut’u bulmak için AFAD, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, Elazığ ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirlikleri, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla kapsamlı arama çalışması yürütülmüştü.