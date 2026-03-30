Gazeteci Oktay Yıldırım, Bingöl'de yaşanan çarpıcı olayın ayrıntılarını paylaştı.

Yıldırım'ın aktardıklarına göre; Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdülbari Aksoy hakkında devlete ait makam aracını görev dışında sebeplerle kullandığı ve bazı hukuk dışı uygulamaları sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi. Gündeme getiren Bingöl’de kamu kurumunda çalışan şehit çocuğu Serkan Tarakçı oldu.

Tarakçı'nın açıklamasını sosyal medyadan yeniden paylaşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde çalışan bir başka şehit çocuğu valiliği göreve çağırıyor.

GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİ, SİLAHLARINA EL KONULDU

Aynı paylaşımı, MİGAZİDER Başkanı Gazi İdris Tuğunmuş da yapıyor. Valilik bu iddialar karşısında muhakkik atıyor ve inceleme başlatıyor.

Ancak bu süreçten sonra Özdemir Antalya'ya tayin ediliyor, Tuğunmuş'un da görev yeri değiştirilerek valilik tarafından silahına el konuluyor.