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Kaynak: İHA

Bingöl'e bağlı Alatepe köyünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın başladı. Kısa sürede yayılan alevler, rüzgarın da şiddetini artırmasıyla bölgedeki müstakil bir eve sirayet etti.

Yangını fark eden köy sakinleri, ilk etapta kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı ve durumu vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye görevlileri, yoğun bir çalışma yürüterek yangını kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü.

Yangın neticesinde müstakil evde maddi hasar oluşurken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.