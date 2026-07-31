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Kaynak: İHA

Yangın, merkeze bağlı Dik köyü ile Kumgeçit köyü arasında bulunan kırsalda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekipler ve köylülerin müdahalesiyle 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 bin dönümden fazla tarım alanı zarar gördü, 200 ton saman ise yanarak kül oldu.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.