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Kaynak: İHA

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen güvenlik ve asayiş faaliyetleri çerçevesinde toplam 29 ayrı olaya müdahale edildi. Gerçekleştirilen aramalarda 5 bin 176 kök kenevir ve skunk bitkisi, 430 gram esrar, 20 litre etil alkol, 8 litre kaçak alkollü içki, 104 kilogram tütün ile 5 bin 980 adet doldurulmuş makaron bulundu. Ayrıca denetimlerde 2 tabanca, 2 uzun namlulu silah, 5 av tüfeği, 12 şarjör ve 560 adet fişek muhafaza altına alındı.

Yürütülen diğer çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulanan 2 kişi yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda toplam 37 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. Öte yandan, 1 Suriye ve 3 Afganistan uyruklu yabancı ülke vatandaşına da yasal işlem yapılarak toplam 140 bin 149 Türk Lirası idari para cezası kesildi.