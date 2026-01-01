Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 70, Genç'te 56, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Adaklı'da 32, Yayladere'de 20, Karlıova’da 38 ve Yedisu'da 8 olmak üzere toplamda 272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolların açılması için çalışmaları sürüyor.

KARLIOVA-KARGAPAZARI KARA YOLUNUN BİR BÖLÜMÜ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Bingöl Valiliği, Karlıova-Kargapazarı kara yolunun bir bölümünün yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, “Karlıova-Kargapazarı il yolunun 0-9 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 11.50 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Yetkililer sık sık yopun yoğun kar yağışı ve don sebebiyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.