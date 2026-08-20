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Bingöl’de Karlıova Kaymakamlığı, bölgedeki besicilerin mera ve yaylalara geçişini kolaylaştırmak amacıyla Yukarıçır mezrasında köprü yapımını tamamladı. Özel bir tırla bölgeye nakledilen demir köprü, iş makinelerinin çalışmasıyla önceden belirlenen alana monte edildi.

Daha önce meralara ulaşabilmek adına yaklaşık 2 kilometre yol katetmek ve farklı bir köprüyü kullanmak durumunda kalan mezra sakinleri, yeni yapılan köprü ile birlikte artık köy merkezinden doğrudan geçiş yapabilecek. Hizmete giren bu altyapı sayesinde bölgedeki besicilerin yaylalardan ve meralardan daha verimli şekilde yararlanması hedefleniyor.