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Kaynak: İHA

Bingöl'ün Genç ilçesi Servi yol ayrımı mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yol kenarında yangın başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla jandarma, itfaiye ve Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan tüm ekiplerin koordineli ve yoğun çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Alanda soğutma işlemlerine devam edilirken, yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.