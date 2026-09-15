Kaynak: İHA

Elazığ merkeze 15 kilometre mesafede yer alan Alatarla köyünde geniş çaplı domates hasadı devam ediyor. Üretici Mehmet Salih Kıran tarafından 4 bin dönümlük alanda ekimi yapılan domatesler, yaklaşık 800 mevsimlik işçinin yoğun çabasıyla toplanıyor. Tarlalardan elde edilen ürünler Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere yurt içindeki pazarlara sunulurken, önemli bir kısmı ise kurutmalık olarak ayrılıyor.

İşçiler tarafından bıçaklarla titizlikle ikiye bölünüp tuzlanan domatesler, bölgenin yüksek güneş altında kurumaya bırakılıyor. Bu sezon 40 bin ton rekoltenin beklendiği kurutulmuş domatesler; başta ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere pek çok ülkeye ihraç edilerek özel sos ve kahvaltılık ürün yapımında kullanılıyor.

ELLE KESİM VE 6 GÜNLÜK KURUMA SÜRECİ

Üretim süreci ve bölge ekonomisine katkıları hakkında bilgi veren Ziraat Teknikeri İbrahim Yıldız, rekolte beklentisinin yüksek olduğunu belirterek tarladaki mesainin sabah 05.00'te başladığını ifade etti. Günlük 800 işçinin çalıştığını söyleyen Yıldız, makineli kesimde yaşanan verim kaybı nedeniyle domateslerin geleneksel yöntemlerle, elle kesildiğini vurguladı. Kesim işleminin hemen ardından tuzlanan domateslerin 6 günlük kuruma sürecinin ardından toplanarak tesislere aktarıldığını kaydetti.

"AVRUPA'DA BU LEZZET ÜRETİLEMİYOR"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin toprak ve iklim yapısı sayesinde benzersiz bir aromaya ulaşıldığını belirten İbrahim Yıldız, Avrupa ülkelerinde bu kalitede ve lezzette domates üretilemediğini dile getirdi. Üretilen kurutulmuş domateslerin hem Elazığ pazarında satışa sunulduğunu hem de küresel pazarda yoğun talep gördüğünü belirten Yıldız, bu ihracat potansiyelinin kent ekonomisi için kritik bir rol oynadığını ekledi.