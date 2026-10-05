Kaynak: DHA

Olay, dün akşam saatlerinde, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi’nde oldu. 5 katlı apartmanın son katındaki dış cephe sıvasının bir bölümü, henüz bilinmeyen nedenle koptu. Sıva parçaları kaldırıma düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen kadın ve çocuk, sıva parçalarının üzerlerine düşmesinden son anda kurtuldu. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.