Kripto para piyasalarında regülasyon (yasal düzenleme) döneminin en kritik virajı olan MiCA kurallarının yürürlüğe girmesine sayılı günler kala, sektörün lider oyuncusu Binance'ten radikal bir hamle geldi. AB sınırları içerisinde hizmet veren tüm kripto varlık hizmet sağlayıcılarının 1 Temmuz itibarıyla MiCA kapsamında lisanslı olması zorunluluğu, borsayı kritik bir kararın eşiğine getirdi. Şirket; Polonya, İtalya, İspanya ve Fransa gibi yerel operasyon izinlerine sahip olduğu ülkelerdeki kullanıcılarına gönderdiği resmi e-postalarda, 30 Haziran 2026 tarihine kadar MiCA blok lisansının yetişmeyeceğini açıkça itiraf etti. Bu gelişmenin ardından borsa, AB genelindeki faaliyetlerini askıya alacağını duyurarak kullanıcılarına varlık yönetimi ve tahliye süreçlerine dair rehberlik etmeye başladı.

YUNANİSTAN'DAN GELEN RET KARARI SÜRECİ TIKADI

Binance'in tüm AB blokunda geçerli olacak ortak lisansı alabilmek adına Yunanistan üzerinden yürüttüğü stratejik başvuru, geçtiğimiz hafta regülatörler tarafından reddedildi. Yaşanan bu büyük aksiliğin ardından şirket, Yunanistan'daki resmi başvurusunu tamamen geri çekmek zorunda kaldı. Kulislerden sızan bilgilere göre, Atina yönetiminin ret kararının arkasında; borsanın kara para aklamayı önleme (AML) kontrollerindeki eksiklikler ve şirketin kurucusu/eski CEO'su Changpeng Zhao’nun yasal uygunluk testlerine ilişkin küresel endişeler yer alıyor. Borsa, benzer şekilde geçmiş dönemde Fransa'da da kara para aklama iddiaları üzerinden adli incelemelere tabi tutulmuştu. Binance yönetimi, bu başarısız denemenin ardından pes etmeyeceklerini ve uyum süreci için başka bir AB üye devletinde sıfırdan yetkilendirme başvurusu başlatacaklarını aktardı.

RAKİP BORSALAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT DOĞDU

Binance gibi küresel bir devin Avrupa pazarından zorunlu olarak geri adım atması, bölgede halihazırda MiCA standartlarına uyum sağlamış ve lisanslarını cebe koymuş olan Bitpanda ve OKX gibi güçlü rakipler için eşsiz bir pazar payı fırsatı yarattı. Rakip borsaların tepe yöneticileri, sosyal medya mecraları üzerinden yaptıkları açıklamalarda kendi platformlarının "güvenli, regüle edilmiş ve kesintisiz" hizmet sunduğunu vurgulayarak Binance'ten ayrılacak olan Avrupalı yatırımcıları kendi saflarına çekmek için şimdiden agresif bir iletişim kampanyası başlattı.

KULLANICI VARLIKLARI GÜVENDE, FONLAR KİLİTLENMEYECEK

Binance CEO'su Richard Teng, yaşanan krizin ardından yaptığı sakinleştirici açıklamada, Avrupa pazarının kendileri için hala bir numaralı odak noktası olduğunu ve adil, öngörülebilir bir Avrupa yasal çerçevesinde çalışmaya kararlı olduklarını yineledi. Kullanıcı fonlarının tamamen güvende olduğunun altını çizen borsa yönetimi, etkilenen kullanıcıların fonlarını aceleyle 1 Temmuz'a kadar çekmek gibi bir zorunluluğunun bulunmadığını, çekim işlemlerinin sistem askıdayken de güvenli bir şekilde yapılabilmesi için altyapının açık tutulacağını belirtti.

Görünen o ki, regülatörlerin uyuşmazlıklar karşısındaki bu tavizsiz tutumu, kripto dünyasında "her istediğini yapan" vahşi batı döneminin tamamen kapandığını ve artık kurumsallaşmış, devlet denetimine giren bir ekosistemin inşa edildiğini gösteriyor. Binance gibi esnek bir devin önümüzdeki aylarda başka bir AB ülkesi üzerinden bu lisansı alarak geri dönmesi güçlü bir ihtimal olsa da, bu süreçte kaybedeceği pazar payı ve güven, Avrupa'daki dengeleri kalıcı olarak değiştirebilir.