Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mara Mahallesi’nde bulunan 6 katlı binanın 3. katında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmek isteyen 2 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın'da seyir halindeki polis aracı alev alev yandıAydın'da seyir halindeki polis aracı alev alev yandıGündem

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.