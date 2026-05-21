Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1587 Sokak üzerinde yer alan atıl durumdaki inşaatın zemin katında meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilaçlama yapan çalışanlar, inşaata girdikleri esnadan bir erkeğe ait ceset buldu. Çalışanların ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi atıl durumdaki inşaata girmek için demirleri kesti. Ekipler daha sonra cesedin olduğu noktaya gitmek için hazırlık yaptı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Yaklaşık 1 ay önce öldüğü değerlendirilen erkeğe ait cesedin yanına giden ekipler maske takarken, kokudan dolayı zorlandıkları görüldü. Ekiplerin incelemesinde yanında bir adet cep telefonu bulunan, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin 40-45 yaşında olduğu değerlendirildi. Ceset, incelemenin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.