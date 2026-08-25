Elazığ’da genç bir şahıs, bulunduğu binanın içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırganın olayın ardından kaçması üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için harekete geçti.
BİNANIN İÇİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Olay, merkez Aksaray Mahallesi Ceylan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki D.B., binanın içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
D.B.’nin hastanede tedavi altına alındığı öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçtı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.