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Ordu / Murat Yılmaz / Yeniçağ



Türk milletinin Karadeniz’deki bin yıllık ata mirası, Ordu’nun doğa harikası Perşembe Yaylası’nda bir kez daha şahlandı. Tarihin en eski Türk geleneklerinden biri olan 918. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali, kortej yürüyüşü ve coşkulu törenlerle start aldı.

Aybastı İlçe Meydanı’nda mehteran takımı eşliğinde gerçekleşen geleneksel kortejle başlayan dev organizasyon, dualı çayırda ata sporunun tüm heyecanını ve yayla kültürünün zenginliğini yaşatıyor.

ATA SPORUNA BÜYÜK İLGİ: 1500’ÜN ÜZERİNDE PEHLİVAN ER MEYDANINDA

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Aybastı Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen festival, bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından gelen pehlivanlara ve güreş sevdalılarına ev sahipliği yapıyor. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında kritik puan mücadelesinin de verileceği er meydanında, 1.500’ün üzerinde sporcu kispet giyerek dualı çayıra çıktı.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, tarihi sorumluluğa dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyaca ünlü mendereslerimizin gölgesinde, ecdadımızdan bizlere miras kalan bin yıllık bu köklü geleneği yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Karadeniz'in en eski Er Meydanı'nda yiğitlerimizi ağırlarken, tüm vatandaşlarımızı bu tarihi coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz."

MENDERESLERİN GÖLGESİNDE KÜLTÜR VE MİLLİ MİRAS

Aybastı Perşembe Yaylası’ndaki organizasyon yalnızca yağlı güreşlerle sınırlı kalmayıp Türk kültürünün en güzel örneklerini de sahneye taşıyor. Festival programı kapsamında:

Yöresel Yarışmalar: En güzel buzağı, en güzel koç, koyun kırkma ve en güzel peynir yarışmalarıyla bölge hayvancılığı destekleniyor.

Geleneksel Gösteriler: Rahvan at yarışları, halk oyunları gösterileri ve konserlerle tam bir şenlik havası esiyor.

BÜYÜK FİNAL VE AĞALIK İHALESİ 26 TEMMUZ'DA

On binlerce vatandaşı ağırlayan dev festival, 26 Temmuz Pazar günü düzenlenecek olan geleneksel Güreş Ağalığı ihalesi ve pehlivanların altın kemer mücadelesine sahne olacak Başpehlivanlık Final Müsabakası ile sona erecek.