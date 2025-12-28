AKP hükümetinin ekonomide yarattığı girdap vatandaşı yuttu. Yurttaşlar, 2026 için açıklanan 28 bin 75 liralık asgari ücretle bir kez daha açlığa mahkum edildi.

Yurttaşlar geçinebilmek için borç batağına saplanırken indirim yapan mağazaların önünde ise uzun kuyruklar oluşturuyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bir zincir marketin şubesi açıldı. Açılışa özel olarak Playstation ve cep telefonu gibi teknoloji ürünlerinde indirim yapılacağının, ayrıca ilk bin kişiye binTL değerinde hediye çeki verileceğinin açıklanması yoğun ilgiye neden oldu. Kampanyalardan yararlanmak isteyen yurttaşlar, gece saatlerinden itibaren marketin önüne gelerek açılış saatini bekledi.

ET VE KURU GIDA ALINDI

Bazı yurttaşlar yanlarında getirdikleri kamp sandalyelerinde oturarak beklerken, market önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Oluşan yoğunluk drone’la görüntülendi. Yaklaşık 9 saat süren bekleyişin ardından kapıların açılmasıyla birlikte yurttaşlar markete girdi. Açılışta çoğunlukla teknoloji ürünleri, et, kuru gıda ve mutfak ürünlerinin tercih edildiği görüldü. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman alışverişte aksamalar yaşandı.

Gece saatlerinden itibaren kuyrukta beklediğini söyleyen bir yurttaş, “Hediye çeki ve indirimleri duyunca geceden beri kuyrukta nöbet tuttum. Reklamları ve broşürleri gördüm. Özelikle teknolojik ürünlerdeki indirimden dolayı bekledim" dedi.

Yıllardır görülen ucuz ekmek, sebze, et kuyruklarının; tanzim satışların ardından Denizli’deki kuyrukta 9 saat beklenilmesi Türk ekonomisindeki kötü gidişatı, halkın refah seviyesinin düşmeye devam ettiğini gösterdi.