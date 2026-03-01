Yaklaşık 5 milyondan fazla emekli, en düşük aylıkları olan 20 bin lira ile yaşam mücadelesi veriyor. Türk-İş’in verilerine göre açlık sınırı 32 bin 365 lira. Buna karşılık en düşük işçi emeklisi aylığı 20 bin 657, en düşük memur emeklisi aylığı ise 26 bin 54 lira.

Ortalama memur emeklisinin maaşı bile açlık sınırının altında kalıyor: 31 bin 843 lira. 65 yaş aylığı ise yalnızca 6 bin 88 lira. Büyükşehirlerde kiralar 25-30 bin liranın altında değil. Bu koşullar altında, emeklilerin eskiyen gözlüklerini bile değiştirmeleri imkânsız hale geliyor.

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, gözlük satışı yapan esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Esnaf, devletin çerçeve için yaklaşık 100 lira, cam için 35-50 lira arasında ödeme yaptığını, yani toplam katkının 150 lira civarında olduğunu belirtti. Buna karşın en uygun fiyatlı gözlüklerin bile bin liradan başladığını vurguladı.

Bakırlıoğlu, durumu “Bugün bir emekli amcamızın camı kırıldığında ya da çerçevesi dağıldığında, bantlaya bantlaya kullanmak zorunda kalıyor. Tamirle kurtaramayınca yeni gözlük almak zorunda kalıyor. En sade gözlük için bile bin lira ödemek gerekiyor, devlet yalnızca 150 lirasını karşılıyor. Geriye en az 850 lira cebinden çıkıyor” sözleriyle özetledi.

Gözlük sektöründe 2012’den bu yana çalışan esnaf, “2012-2013’te çerçeve için 35, cam için 15 lira devlet katkısı vardı. O zaman emekliler cebinden para vermeden gözlüklerini alabiliyordu. Ancak pandemi sonrası fiyatlar 2-3 kat arttı, devlet katkısı sabit kaldı. Yaklaşık 5 yıldır ödeme değişmedi ama maliyetler yükseldi” dedi.

Bakırlıoğlu, gözlüğün lüks değil temel bir sağlık ihtiyacı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bir emekli gözlük almak için cebinden 850 lira ek ödeme yapmak zorunda kalıyorsa, burada sosyal devlet anlayışı yok demektir. Geçmişte emekli cebinden para ödemeden gözlük alabiliyordu, bugün bu imkân ortadan kalktı. Kira, gıda ve faturalar altında ezilen emeklilerimiz için gözlük almak artık lüks haline geldi. Devletin katkı payları güncellenmeli ve gerçek piyasa koşullarına uygun hale getirilmeli. Emeklinin cebine yük bindiren bu sistem değişmeli.”