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BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada pay geri alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket, pay geri alım programı kapsamında 80 bin adet pay geri alımı yaptığını ifade etti.

PAY SAYISI 14,6 MİLYONU GEÇTİ

Yapılan açıklamada; 3 Temmuz 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında, 8 Temmuz 2026 tarihinde 80 bin adet payın geri alındığı ifade edildi.

İşlemle birlikte şirketin sahip olduğu BIMAS paylarının 14 milyon 679 bin 124 adede ulaştığı, bu payların şirket sermayesine oranının ise yüzde 1,2233 olduğu belirtildi.