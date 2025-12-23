Bilmiyorum, bilmek istiyorum!

Pazar günkü “Şaşırttınız Sayın Özel!” başlıklı makalemle ilgili, uzun zamandır beni takip eden ve yorumlarıyla düşüncelerini paylaşan G.K. isimli okurum, bu kez serzenişlerini paylaşmış benimle.

*

Doğru söylemem gerekirse, Sayın Özel:

“Bizim DEM ile ilişkilerimizi bozma lüksümüz yok” sözünüz:

“Biz DEM ile öyle iç içeyiz ki yok birbirimizden farkımız, ama biz Osmanlı Bankasıyız” dercesine vatandaş nezdinde sizin için hiç de hoş olmayan bir düşünce uyandırıyor.

*

O değerli okurum, bir düşüncesini satır aralarında şöyle paylaşmış:

“DEM, bulunmaz Hint kumaşı bölücülük konusunda!” demiş.

Doğrusunu isterseniz ben de aynı düşüncedeyim ve İktidar. Cumhuriyetin kazanımlarını ne kadar hazmedemiyorsa…

Verilen onca emeği görmeyip, Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun iktidarında “Bir iğnenin dahi yapılmadığını” söylüyor.

Olacak şey değil!

Yokluk ve yoksulluk döneminde yapılanları bugünün insanına unutturmak istemesi geçmişe çok büyük bir haksızlık.

*

Diğer taraftan; birbirlerine et ve tırnak gibi iç içe girmiş olan ülkemin güzel insanlarını birbirlerinden ayırmak istiyorlar, bunu görmemeniz mümkün değil.

Çünkü dışarıdan bakıldığında, DEM’in eş başkanlarının ve sözcülerinin paylaşımlarında, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden Teröristbaşı’nın muhatap alınmasını istemeleri sizce de çok amaçlı değil mi?

*

Belki sizler siyasetin içinde birbirinizle çok yakın olabilirsiniz, ancak dışarıdan sivil dünyadan bakıldığında onların, ülkenin yarınlarıyla ilgili hiç de samimi olmadıklarını…

Bir takım siyaset ağalarının dayatmalarını uygulamak ve hayata geçirmek istiyor olduklarını anlıyoruz.

Ve siz de tutuyor “Bizim DEM ile ilişkilerimizi bozma lüksümüz yok” diyorsunuz.

Hiç kuşkusuz insanî ilişkilerinizi nasıl sürdürürsünüz orasını bilmem, ama siyasi ilişkilerinizde onlarla ‘Onları üzmeyecek noktada iseniz’ size bir sözüm yok.

Bunu da size oy veren bir yurttaş olarak söylüyorum.

*

G.K. isimli değerli okurum bir konuyu daha hatırlatıyor.

Kanımca onda da haksız değilmiş gibi geliyor bana.

Mesela ABD Büyükelçisi’nin son günlerdeki çıkışlarıyla ilgili değerlendirmenizi, sizin mitinglerinizi de izleyen biri olarak duymadık.

Oysa değerli okurum G.K’nın da hatırlattığı gibi “ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack bir Büyükelçi gibi değil de ABD’nin Dışişleri Bakanı, MİT ve/veya Savunma Bakanı gibi konuşuyor” diyor ve sizin de buna bir tepkinizin olmadığını ifade ediyor.

Mesela Yunanistan burnumuzun dibinde cirit atarken, adalarda silahlanırken…

Bu konularla ilgili pek de bir söyleminiz olmadığından dertleniyor.

*

Sizin o paylaşımınız bu minvalde anlaşıldı Sayın Özel.

Yoksa ben mi yanlış anladım da size buradan haksızlık yapıyorum, bilmiyorum.

DEM ile “Söz konusu, vatanın bölünmez bütünlüğü ise de mi ilişkilerinizi bozma lüksünüz olmayacak ne dersiniz?”

İş o noktaya doğru gidiyor Sayın Özel.

“AKP ve MHP bunun farkında değiller” diyelim, ama sizin farkında olduğunuzu biliyorum.

Biliyorum da böyle bir ifadeyi niye kullandığınızı bilmiyorum Sayın Özel.

Bilmiyorum, bilmek istiyorum!