Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Bilmeden yiyip yediriyoruz ama büyük hata: Erken ergenliğe neden oluyorlar

Bilmeden yiyip yediriyoruz ama büyük hata: Erken ergenliğe neden oluyorlar

Çocuklukta maruz kalınan pestisit ve kimyasal kalıntıların ergenlik yaşını doğrudan etkilediği ortaya çıktı. İspanya'da yapılan araştırmada mantar önleyici kimyasalların erken ergenliği tetiklediği belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bilmeden yiyip yediriyoruz ama büyük hata: Erken ergenliğe neden oluyorlar - Resim: 1

Granada Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütülen ve Environmental Research dergisinde yayımlanan kapsamlı çalışma, tarım ilaçlarının çocuk gelişimi üzerindeki kritik etkilerini göz önüne serdi.

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İspanya'nın Asturias, Guipúzcoa, Sabadell ve Valencia kentlerinden 506 kız çocuğunun dahil edildiği araştırmada, çocukluk çağındaki çevresel ve gıda kaynaklı kimyasal maruziyetinin ilk adet görme yaşını (menarş) değiştirebildiği tespit edildi.

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Bilmeden yiyip yediriyoruz ama büyük hata: Erken ergenliğe neden oluyorlar - Resim: 3

Çalışma kapsamında 2013-2016 yılları arasında 7-10 yaş aralığındaki çocuklardan idrar örnekleri toplandı.

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Katılımcılar 14-16 yaşlarına ulaşana kadar izlenerek ilk adet yaşları kayda geçirildi.

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Elde edilen verilerin analizi, pestisit türevi biyolojik göstergelerin ergenlik zamanlaması üzerinde belirgin izler bıraktığını gösterdi.

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Araştırma sonuçlarında öne çıkan temel etkenlerden biri, ditiyokarbamat grubu mantar önleyici (fungisit) ilaçların vücutta çözünmesiyle oluşan etilen tiyoüre (ETU) maddesi oldu.

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İdrar tahlillerinde yüksek oranda ETU tespit edilen çocukların ergenliğe daha erken girdiği belirlendi.

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Bilmeden yiyip yediriyoruz ama büyük hata: Erken ergenliğe neden oluyorlar - Resim: 8

Uzmanlar, bu durumun ETU'nun tiroid fonksiyonlarını bozmasından kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor.

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Bilmeden yiyip yediriyoruz ama büyük hata: Erken ergenliğe neden oluyorlar - Resim: 9

Büyüme ve gelişmeyi yöneten tiroid hormonlarındaki aksamalar, ergenliği başlatan biyolojik süreçleri öne çekebiliyor.

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Bilmeden yiyip yediriyoruz ama büyük hata: Erken ergenliğe neden oluyorlar - Resim: 10

Çalışmadaki bir diğer bulgu ise klorpirifos adlı böcek ilacının metabolize olmasıyla ortaya çıkan TCPy maddesiyle ilgili oldu.

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Bilmeden yiyip yediriyoruz ama büyük hata: Erken ergenliğe neden oluyorlar - Resim: 11

İdrarında TCPy tespit edilen kız çocuklarında ilk adet yaşının beklenenden daha ileri tarihlere sarktığı görüldü.

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Bilmeden yiyip yediriyoruz ama büyük hata: Erken ergenliğe neden oluyorlar - Resim: 12

Bu gecikmenin özellikle fazla kilolu ve obez çocuklarda daha belirgin olması, vücut kütlesinin kimyasalların etkisini değiştirebileceğini gösterdi.

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Bilmeden yiyip yediriyoruz ama büyük hata: Erken ergenliğe neden oluyorlar - Resim: 13

Endokrin bozucu olarak adlandırılan bu maddeler, vücudun doğal hormon yapısını taklit ederek veya hormon üretimini engelleyerek gelişim sürecine müdahale ediyor.

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Bilmeden yiyip yediriyoruz ama büyük hata: Erken ergenliğe neden oluyorlar - Resim: 14

Erken yaşta adetin başlaması yalnızca psikososyal sorunlara yol açmakla kalmayıp, ilerleyen yıllarda meme kanseri gibi hormona bağlı hastalıkların görülme riskini de artırıyor.

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Bilmeden yiyip yediriyoruz ama büyük hata: Erken ergenliğe neden oluyorlar - Resim: 15

Araştırmaya konu olan klorpirifos, mankozeb ve maneb gibi maddeler Avrupa Birliği genelinde yasaklanmış olsa da geçmişten kalan çevresel birikimler, ithal gıdalar ve tarımsal temas nedeniyle tehlike devam ediyor.

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Bilmeden yiyip yediriyoruz ama büyük hata: Erken ergenliğe neden oluyorlar - Resim: 16

Uzmanlar, çocukların kimyasal maruziyetten korunması için pestisit kullanımının sınırlandırılması ve halk sağlığı politikalarının sıkılaştırılması gerektiğini vurguluyor.

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