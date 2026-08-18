Granada Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütülen ve Environmental Research dergisinde yayımlanan kapsamlı çalışma, tarım ilaçlarının çocuk gelişimi üzerindeki kritik etkilerini göz önüne serdi.
Bilmeden yiyip yediriyoruz ama büyük hata: Erken ergenliğe neden oluyorlar
Çocuklukta maruz kalınan pestisit ve kimyasal kalıntıların ergenlik yaşını doğrudan etkilediği ortaya çıktı. İspanya'da yapılan araştırmada mantar önleyici kimyasalların erken ergenliği tetiklediği belirlendi.Kaynak: Haber Merkezi
İspanya'nın Asturias, Guipúzcoa, Sabadell ve Valencia kentlerinden 506 kız çocuğunun dahil edildiği araştırmada, çocukluk çağındaki çevresel ve gıda kaynaklı kimyasal maruziyetinin ilk adet görme yaşını (menarş) değiştirebildiği tespit edildi.
Çalışma kapsamında 2013-2016 yılları arasında 7-10 yaş aralığındaki çocuklardan idrar örnekleri toplandı.
Katılımcılar 14-16 yaşlarına ulaşana kadar izlenerek ilk adet yaşları kayda geçirildi.
Elde edilen verilerin analizi, pestisit türevi biyolojik göstergelerin ergenlik zamanlaması üzerinde belirgin izler bıraktığını gösterdi.
Araştırma sonuçlarında öne çıkan temel etkenlerden biri, ditiyokarbamat grubu mantar önleyici (fungisit) ilaçların vücutta çözünmesiyle oluşan etilen tiyoüre (ETU) maddesi oldu.
İdrar tahlillerinde yüksek oranda ETU tespit edilen çocukların ergenliğe daha erken girdiği belirlendi.
Uzmanlar, bu durumun ETU'nun tiroid fonksiyonlarını bozmasından kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor.
Büyüme ve gelişmeyi yöneten tiroid hormonlarındaki aksamalar, ergenliği başlatan biyolojik süreçleri öne çekebiliyor.
Çalışmadaki bir diğer bulgu ise klorpirifos adlı böcek ilacının metabolize olmasıyla ortaya çıkan TCPy maddesiyle ilgili oldu.
İdrarında TCPy tespit edilen kız çocuklarında ilk adet yaşının beklenenden daha ileri tarihlere sarktığı görüldü.
Bu gecikmenin özellikle fazla kilolu ve obez çocuklarda daha belirgin olması, vücut kütlesinin kimyasalların etkisini değiştirebileceğini gösterdi.
Endokrin bozucu olarak adlandırılan bu maddeler, vücudun doğal hormon yapısını taklit ederek veya hormon üretimini engelleyerek gelişim sürecine müdahale ediyor.
Erken yaşta adetin başlaması yalnızca psikososyal sorunlara yol açmakla kalmayıp, ilerleyen yıllarda meme kanseri gibi hormona bağlı hastalıkların görülme riskini de artırıyor.
Araştırmaya konu olan klorpirifos, mankozeb ve maneb gibi maddeler Avrupa Birliği genelinde yasaklanmış olsa da geçmişten kalan çevresel birikimler, ithal gıdalar ve tarımsal temas nedeniyle tehlike devam ediyor.
Uzmanlar, çocukların kimyasal maruziyetten korunması için pestisit kullanımının sınırlandırılması ve halk sağlığı politikalarının sıkılaştırılması gerektiğini vurguluyor.