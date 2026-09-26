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Microsoft’un kurucusu Bill Gates, hızla gelişen yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği güvenlik risklerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

NBC News’e konuşan Gates, gelişmiş yapay zeka sistemlerinin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılması halinde milyarlarca insanın hayatını tehdit edebilecek sonuçların ortaya çıkabileceğini savundu.

ŞİRKETLERİN DENETİMİNİ YETERLİ BULMADI

Yapay zeka şirketlerinin kendi sistemlerini denetlemesinin tek başına yeterli olmayacağını belirten Gates, kamu kurumlarının da sürece dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Gates’e göre Washington’daki siyasetçiler ile kolluk kuvvetlerinin yapay zeka güvenliği konusunda yürütülen denetim ve koruma çalışmalarında doğrudan rol üstlenmesi gerekiyor.

YASAL DÜZENLEME ÇAĞRISI

Şirketlerin gönüllü olarak aldığı önlemlerin olası tehlikeleri engellemek için yeterli olmayabileceğini savunan Gates, özellikle kötü niyetli kişilerin gelişmiş yapay zeka araçlarını geniş çaplı zarar vermek amacıyla kullanmasının önüne geçecek yasal zorunluluklara ihtiyaç olduğunu söyledi.

TEKNOLOJİ DÜNYASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Yapay zekanın hangi kurallar çerçevesinde geliştirilmesi gerektiği konusunda teknoloji sektöründe farklı yaklaşımlar bulunuyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, uluslararası standartların oluşturulması ve yapay zeka sistemlerinde anlamlı insan denetiminin sürdürülmesi gerektiğini savunuyor.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg ise sektörün tamamını kapsayan tek bir koordinasyon mekanizması yerine, yapay zeka laboratuvarlarının kendi güvenlik sistemlerini oluşturması gerektiği görüşünü dile getiriyor.

Microsoft Başkanı Brad Smith de şirketlerin teknolojik rekabet kadar güvenlik konusuna da öncelik vermesi gerektiğini belirtiyor.

ABD’DE DÜZENLEME TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

ABD’de yapay zekaya ilişkin federal düzenlemeler tartışılmaya devam ederken bazı eyaletler de kendi güvenlik politikaları üzerinde çalışıyor. Kaliforniya, Maryland ve New York’ta yapay zeka güvenliğine yönelik çeşitli plan ve düzenlemeler gündemde.